Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede, sabah saatlerinden itibaren Kars ve Ardahan çevreleri, öğle saatlerinden sonra ise Erzurum, Ağrı ve Iğdır'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 7, Erzurum, Ardahan ve Ağrı'da 9, Iğdır'da 13, Erzincan'da 14 ve Tunceli'de 15 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Tunceli'de 29, Erzincan'da 27, Iğdır'da 24, Ağrı'da 22, Erzurum'da 20, Ardahan'da 18 ve Kars'ta 17 derece olacak.