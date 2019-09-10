Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Turan'ın cenazesi Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne kaldırıldı.

Acı gerçek ortaya çıktı

Süleyman Turan'ın kapıdaki gazeteleri almamasından şüphelenen komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla içeri girdi ve usta oyuncunun cansız bedeniyle karşılaştı.

Süleyman Turan'ın iki gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.

'Beni Kalamış'a gömün'

Kalamış aşığı olan Süleyman Turan’ın her defasında dostlarına, “Ben Kalamış aşığıyım beni Kalamış’a gömün” dediği öğrenildi.