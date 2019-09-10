Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre; Aydın-İzmir otoyolu üzerinden geçen yüksek gerilim hattında tellerden biri koparak otoyol üzerine düştü.

YETKİLİLERE HABER VERDİLER

Akımlı olduğu belirtilen telin yola düştüğünü görenler durumu yetkililere ihbar etti. Vatandaşlar araçların ve içerisindeki yolcuların elektrik akımına kapılmaması için yolda tedbir alırken bölgeye gelen polis ve diğer görevliler yola düşen kabloyu kaldırdılar.

Yetkililer kısa süre sonra çalışmanın tamamlanıp Aydın-İzmir otoyolunda trafiğin normale döneceğini belirttiler.