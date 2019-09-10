Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, İlkadım ilçesi Mecidiye Çarşısı girişinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarşı girişinde iki grup arasında “yan bakma” meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, kavga sırasında B.B. (18) bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sol ayağından yaralanan genç, arkadaşlarıyla birlikte yaklaşık 600 metre kaçtıktan sonra yere yığıldı. Burada sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ekipler, genci bıçaklayan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.