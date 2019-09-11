Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

En son 2017 yılında Adana’da ev yapımı domates konservesinden zehirlenerek dört kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan olay hâlâ hafızlarda yer alırken; uzmanlar kışa hazırlık yapan ev hanımlarını ikaz etti. Özellikle yaz mevsiminin taze sebze ve meyvelerini kışın da aynı tazelikte tüketebilmek için ev hanımlarının vazgeçilmezi konserve ve dondurma yöntemlerinin püf noktalarını anlatan beslenme ve diyet uzmanı Fatma Gönen, şunları söyledi: Ev yapımı konserveler sağlıklı, ancak uygun şartlarda yapılmazsa zehirlenme hatta ölüme kadar gidebiliyor. Konserve hazırlanırken kullanılan malzemenin, satın alınmasından tüketimine kadar tüm aşamalarda hijyen şartlarına dikkat edilmesi gerekiyor. Bu anlamda mutlaka gerekli saklama ve hijyen şartlarına uymalıyız. Kesinlikle taze ürünler kullanmalı, küflü ve çürümeye yakın malzemeler kullanmamalıyız. Kavanozun bir tanesinde bile küf varsa komple atılması ve bir daha kullanılmaması gerekir.”

116 DERECEDE KAYNATIN

Bakterinin yok olması için 80 derecede 12-30 dakika, 100 derecede 10 dakika kaynatılması gerekir. Ama bunların tamamen yok olması için 116 derecede kaynatılması daha doğru. Kavanozların cam ve kapaklarının steril olması gerekiyor. Ancak, kapakları sadece bir defa kullanmalısınız. Her konserve yapımında kavanozların yenilenmesi gerekiyor. Kapaklarda bir bombeleşme ya da kenarlardan sızma olursa hemen kullanmadan çöpe atmalısınız.

EN FAZLA 6 AYDA TÜKETİN

Konservelerin saklama şartları da önemli. Serin yerde tutmalısınız. Konserveler üç-altı ay içinde tüketilmeli, açtıktan sonra da dolapta bir-iki gün içinde kullanmalısınız. Konserve dışında diğer bir saklama yöntemi ise dondurmak. Bu, vitamin ve mineral kaybı diğerlerine göre en az olan yöntem. Mevsiminde aldığınız sebze meyvelerin bir dakika kadar kaynatılması, kaynatıldıktan sonra yeniden soğuk bir yerde (buzlu bir su olabilir) soğutulması ve dondurucuya konması gerekiyor.”