Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara bölgesi ve Kuzey Ege kıyı kesimlerinde öğlen saatlerinde yer yer kuvvetli olarak eseceği beklenmektedir.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 29

İzmir: Az bulutlu 31

Adana: Az bulutlu 32

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 30

Antalya: Az bulutlu 32

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 27

Trabzon: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34