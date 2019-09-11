Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Orta Mahalle'de gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki Buse Akça, 112 acil servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kız çocuğunun hayatını kaybettiği tespit edildi. Buse Akça'nın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kız çocuğunun kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Soruşturma devam ediyor.
15 yaşındaki kızın şüpheli ölümü
11.09.2019 - 12:43 | Son Güncelleme: 11.09.2019 - 12:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da 15 yaşındaki kızın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Orta Mahalle'de gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki Buse Akça, 112 acil servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kız çocuğunun hayatını kaybettiği tespit edildi. Buse Akça'nın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Samsun,şüpheli ölüm,
649627 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/649627.aspx
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