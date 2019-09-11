Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, Kızılca köyünde mevsimlik işçilerin bulunduğu çadırlar bölgesinde meydana geldi. Çadırda yemek yapan bebeğin annesi bir süreliğine çadırdan çıktı. O esnada 1 yaşındaki Nur Halef isimli bebek tencereyle oynadığı sırada üzerine kaynar su döküldü. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan talihsiz bebek, yoğun bakım ünitesinde yaşama tutunamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.