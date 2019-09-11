Edinilen bilgiye göre olay, Kızılca köyünde mevsimlik işçilerin bulunduğu çadırlar bölgesinde meydana geldi. Çadırda yemek yapan bebeğin annesi bir süreliğine çadırdan çıktı. O esnada 1 yaşındaki Nur Halef isimli bebek tencereyle oynadığı sırada üzerine kaynar su döküldü. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan talihsiz bebek, yoğun bakım ünitesinde yaşama tutunamayarak hayatını kaybetti.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Üzerine kaynar su dökülen bebek öldü
11.09.2019 - 14:33 | Son Güncelleme: 11.09.2019 - 14:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Niğde’de ailesi ile çadırda kalan 1 yaşındaki Suriyeli bebek, üzerine kaynar su dökülmesi sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Kızılca köyünde mevsimlik işçilerin bulunduğu çadırlar bölgesinde meydana geldi. Çadırda yemek yapan bebeğin annesi bir süreliğine çadırdan çıktı. O esnada 1 yaşındaki Nur Halef isimli bebek tencereyle oynadığı sırada üzerine kaynar su döküldü. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan talihsiz bebek, yoğun bakım ünitesinde yaşama tutunamayarak hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : niğde,
649649 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/649649.aspx
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