Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Comasia’nın organize ettiği Mega Show fuar serisi Hong Kong’da her yıl Ekim ayında düzenleniyor. Hediyelik Eşya ve Promosyon, Ev ve Mutfak Eşyaları, Oyuncaklar ve Bebek Ürünleri, Noel ve Bayram Ürünleri, Spor Ürünleri, Kırtasiye, Giyim ve Moda Aksesuarları ile Sağlık ve Banyo Ürünleri olmak üzere başlıca 8 fuar, 20-23 Ekim ve 27-29 Ekim tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Fuarlara her yıl 130'dan fazla ülkeden 4 bin firma ve 50 bini aşkın uluslararası alıcı katılıyor.

Mega Show fuar serilerinin Çin’de yapılan Canton Fuarı'ndan sonra bölgenin en kapsamlı fuar hareketliliği olduğunu ve sadece uluslararası alıcılarla buluşmak değil aynı zamanda Asya pazarına girmek için büyük fırsat oluşturduğunu belirten Comasia Limited'in kurucu direktörlerinden Peter Cheung, geçen sene 51 bin 500 alıcıyı ağırladıklarını belirtti. Bu fuarların 1992 yılından bu yana yapıldığını belirten Cheung, Türk firmaları için de yeni pazarlara açılmak ve mevcut pazarlarını kuvvetlendirmek için çok önemli bir şans olduğunu kaydetti.

Tüm dünyadan alıcılar gelecek

20-23 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı için Türkiye'de sektörün önde gelen isimleri ile buluştuklarını anlatan Cheung, Türkiye'den her geçen sene daha yoğun bir katılım olduğuna işaret etti. Yaptıkları temaslarda ilginin devam ettiğini gördüklerini kaydeden Cheung, "Mega Show fuar serisinin sadece Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı tarafına baktığımızda bu sene yaklaşık bin 250 firmanın katılması bekleniyor. Ziyaretçi sayısının da 26 bini geçeceğini düşünüyoruz. Bu fuar dünyada kalite ve fiyat olarak kendini kanıtlamış Türk ev ve mutfak sektörü için önemli bir fırsat sunuyor. Fuara katılan firmalar Avrupa ve ABD’den alım yapmaya hazır çok sayıda global alıcının yanı sıra Çin ve gelişmekte olan Asya ülkelerinden alıcılarla temasa geçebiliyor. Belli bir ürün temasına yönelik uzmanlık fuarı olarak, Türk mutfak, yemek odası, züccaciye ve yemek takımı imalatçı ve ihracatçılarının pazar erişimlerini genişletmeleri ve işlerini hızlı büyütmeleri için ideal bir platform sunuyor" dedi.

Mega Show fuar serilerinin her yıl 130’dan fazla ülke ve bölgeden 50 binden fazla uluslararası alıcıyı çektiğini vurgulayan Cheung, Hong Kong ve Güney Asya tedarik turuna çıkan tüm global alıcılar için buluşma noktası haline geldiklerini ifade etti. Cheung, fuara en fazla ziyaretçinin Hong Kong, Çin, ABD, Japonya ve Tayvan'dan geldiğini sözlerine ekledi. Düzenledikleri fuarlarda Çin, Tayvan, Hindistan, Tayland, Filipinler, Güney Kore, Vietnam, Türkiye ve Bangladeş gibi ülkelerin ulusal ve bölgesel pavyonlar kurduğunu ifade eden Cheung, dünyadaki etkili sektör kuruluşları ve devletlerin ilgili ticaret kurumlarıyla yakın işbirliği yaparak fuarları tanıtmaya çalıştıklarını belirtti. Cheung, Çin'de bir veya iki yıl sonra yeni bir sınır ötesi e-ticaret fuarı düzenlemeyi düşündüklerini de ifade etti.

EVSİD Başkanı Önder: "Beşinci kez katılıyoruz"

Toplantıda söz alan EVSİD Başkanı Burak Önder de, EVSİD olarak Mega Show Fuarı’na bu yıl beşinci kez katılacaklarını ve her geçen gün katılımcı sayılarının arttığını söyledi. Önder, "Hong Kong'daki fuar, Çin Guanzou'da düzenlenen Canton Fuarı'nın hemen öncesine denk gelmesi nedeniyle dünyanın dört bir yanından alıcılar tarafından ziyaret ediliyor. Canton Fuarı'nın en önemli olan ikinci fazı sadece Çinli üreticilere açık ve Türk firmaları veya diğer Asya ülkelerinden üreticiler bu fuarda yer alamıyor. Bu nedenle biz Mega Show fuarına katılarak Canton Fuarı'na gelen ziyaretçilere de ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Türk vatandaşlarının Hong Kong'a vizesiz girebildiğini belirten Önder, şöyle devam etti:

"Oteller ve restoranlar batı standartlarında ve Mega Show fuarını ziyaret edip üreticilerle iş görüşmesi yapmak çok daha konforlu. Fuar idaresi her yıl olduğu gibi ithalatçı firmalara konaklama ve diğer harcamaları için destek veriyor ki, bunlar da çok önemli. Fuarı ziyaret eden alıcılar ilk etapta kayıt olduklarında VIP statüsü alıyorlar ve fuarı ilk ziyaret ettikleri gün 100, ikinci ve üçüncü günlerde 125'er olmak üzere toplamda 350 dolar iade alabiliyorlar. Ayrıca fuar idaresi alıcılar ile katılımcı firmaları bir araya getiren iş görüşmeleri hizmetini de ücretsiz sunuyor. Bu nedenle Mega Show'un ziyaretçisi her geçen yıl artıyor."

Mega Show'un bir satış fuarı olduğuna dikkat çeken Önder, fuara gelen ziyaretçilerin büyük bir çoğunluğunun satın alma kararını fuarda verdiğini ve siparişle döndüğünü kaydetti. Önder, "Biz katılımcılarımız ile görüştüğümüzde Amerika, Meksika, Arjantin, Portekiz Avustralya gibi çok farklı pazarlardan alıcılardan sipariş aldıklarını belirtiyorlar. Her geçen yıl da fuar bizim için daha verimli hale geliyor. Bu nedenle bizim sektörümüz için Mega Show vazgeçilmez bir konumda" dedi.