Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Muratlı'nın Arzulu ile Hanoğlu mahalleleri arasında yaşandı. Gece saatlerinde devriye görevi yapan jandarma güçlerinin şüphe üzerine durdurduğu iki aracın içerisinden toplam 43 yabancı uyruklu şahıs çıktı. Aralarında Somali, Pakistan, Bangladeş ve Mısırlıların bulunduğu 43 mülteci ile 1 organizatör, ifadeleri alınmak üzere Muratlı Jandarma Karakolu’na götürüldü. Karakolda yapılan işlemlerinin ardından kaçakların Kayı'daki İl Göç İdaresi’ne teslim edildiği öğrenildi.

Organizatör olduğu tahmin edilen şüpheli M.S. ise, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.