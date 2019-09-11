Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 16.00 sıralarında Harem sahil yolu Kız Kulesi karşısında meydana geldi. İddialara göre, arkadaşlarıyla sahile gelen 35 yaşlarındaki adı öğrenilemeyen bir kişi, kayalıklarda gezindiği sırada dengesini kaybederek denize düştü.

Denizde çırpınmaya başlayan kişiyi gören çevredeki vatandaşlar, hemen yardıma koştu. Boğulmak üzere olan kişiye can simidi atıldı fakat başarılı olunamadı. Bu sırada sahilde denize giren iki kişi, suya atlayarak boğulmakta olan kişiyi kurtarıp karaya çıkardı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

İlk müdahalesi olay yerinde vatandaşlar tarafından yapılan kişi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Boğulmakta olan kişiyi kurtaranlardan biri olan Nejdet Beygirci, "Bir bağırma sesi geldi. Zaman çok önemli hemen koşarak kayadan atladım. Simit atmışlar ama uzağa. Vatandaş kendinde değil. Tutarak hemen kayalıklara çıkardım.

Yan vaziyette sırtını ve göğsüne bastırarak sular ağzından fışkırdı. Sonra nefes aldı, gözlerini açtı. Biraz daha masaj yaptık. Arkadaşlarla yukarı çıkardık, şuuru açıldı. Ambulansla hastaneye götürüldü" dedi.