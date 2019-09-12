Edinilen bilgiye göre, Samsun Barosunda görevli bir avukat ve Çarşamba İcra Müdürlüğü personellerinin Salıpazarı ilçesinde gittikleri bir ikamette haciz işlemi sırasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine jandarma ekiplerince olaya müdahale edildi. Olayda Çarşamba İcra Müdürlüğünde görevli M.B.'nin, darp edildiği iddiasıyla şikayetçi olduğu Z.G., M.G., A.G. ve N.A.’nın gözaltına alındığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
İcra memuru darp edildi: 4 gözaltı
12.09.2019 - 11:11 | Son Güncelleme: 12.09.2019 - 11:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun’un Salıpazarı ilçesinde Çarşamba İcra Müdürlüğü ekiplerinin haciz işlemi sırasında çıkan gerginlikte 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Barosunda görevli bir avukat ve Çarşamba İcra Müdürlüğü personellerinin Salıpazarı ilçesinde gittikleri bir ikamette haciz işlemi sırasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine jandarma ekiplerince olaya müdahale edildi. Olayda Çarşamba İcra Müdürlüğünde görevli M.B.'nin, darp edildiği iddiasıyla şikayetçi olduğu Z.G., M.G., A.G. ve N.A.’nın gözaltına alındığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : icra,memur,darp,
649818 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/649818.aspx
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