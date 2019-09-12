Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay geçtiğimiz 12 Ocak tarihinde Sultandağı ilçesinde meydana gelmişti. Abdullah Gazi Akbıyık'ın öldürülmesi olayı ile ilgili tutuklu yargılanan anne ve kızının duruşmasına Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Mahkeme, annesine şiddet uygulayan babasını silahla öldüren ve annesiyle birlikte ekmek tandırında yaktığı iddia edilen 17 yaşındaki Gizem A.'yı 2 yıl 9 ay, anne Kıymet A.'yı ise 16 yıl hapis cezasına mahküm etti.

Mahkeme Gizem A. nın cezaevinde yattığı süreyi göz önüne alarak tahliyesine karar verdi.