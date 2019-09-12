Tuzla’da Eski Ankara Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan bir gıda fabrikasında iddiaya göre çevreye amonyak gazı salındı. Fabrikada çalışan Rezzen A., Zeynep A. ve Abdulkadir A. gazdan etkilendi. Olayın yaşandığı gıda fabrikasına sağlık, itfaiye, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki çalışmalar sürüyor.
Tuzla'da gıda fabrikasında gaz paniği
12.09.2019 - 15:41 | Son Güncelleme: 12.09.2019 - 15:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tuzla’da bir gıda fabrikasında çevreye salınan amonyak gazından 3 fabrika çalışanı etkilendi. Olay yerine çok sayıda itfaiye polis, sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : tuzla,kimyasal paniği,
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