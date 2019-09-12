Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Turgutlu ilçesi İzmir-Ankara E-96 karayolu üzerinde bir kişinin araçtan atıldığını gören diğer sürücüler durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Emrah Akın’ı (41) Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırdı. Baş, göğüs, kol ve bacaklarından yaralanan Akın, hastanede tedavi altına alınırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, Akın’ı araçlarından attığı iddia edilen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.