Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahipata Mahallesi Keykubat Sokakta bulunan 5 katlı apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre Hidayet K., annesi Rabia ile kız kardeşinin dışarıya çıkmalarını izin vermeyip, kapıyı kilitleyerek, tüfekle evin içinde ve balkondan rastgele ateş açtı.

BALKONA ÇIKIP YARDIM İSTEDİLER

Anne ve kızı da balkona çıkıp, komşularına seslenerek yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polisekibi sevk edildi. Bir ara balkona çıkan Hidayet K., tüfeği çenesine dayadı ardından da evin içine girdi. Çelik yelek giyen polisler, dairenin kapısından içerideki Hidayet K.ye seslenerek ikna etmeye çalıştı.

BAYGINLIK GEÇİRDİ

İkna olan Hidayet K., silahını polise teslim ettikten sonra baygınlık geçirdi. Hidayet K., ambulansla Konya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Anne ve kızı ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.