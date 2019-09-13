Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da yağış başladı. Sabah saatlerinden itibaren kentin Avrupa Yakası yağışlı havanın etkisi altına girdi. Yağmurun başlamasıyla trafiğin yavaşladığı görüldü. Yağmurun gün boyu etkili olması bekleniyor.
İstanbul'da yağış başladı
13.09.2019 - 10:29 | Son Güncelleme: 13.09.2019 - 10:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul sabah saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisi altına girdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : İstanbul,sağanak,
650028 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/650028.aspx
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