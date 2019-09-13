Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da yağış başladı. Sabah saatlerinden itibaren kentin Avrupa Yakası yağışlı havanın etkisi altına girdi. Yağmurun başlamasıyla trafiğin yavaşladığı görüldü. Yağmurun gün boyu etkili olması bekleniyor.