Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saat 7.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Meydan Kavağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, N.S(53), kendisinden ayrılmak istediğini söylediği eşi Ayşe S'yi(50) ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışmada N.S, eşini 15 yerinden bıçakladı. Çocukların ihbarıyla eve gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından kadını Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ayşe S'nin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği bildirildi. Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, N.S'nin uzaklaştırma kararının olduğu olduğu öğrenildi.