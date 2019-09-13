Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, kentte 65 yaşındaki E.A., geçtiğimiz Perşembe günü kendisini arayıp polis ve savcı olarak tanıtan şahıslar tarafından kandırılarak 55 bin TL'si dolandırıldı. Dolandırıldığını anlayan E.A, durumu polise bildirdi. Bunu üzerine çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, eşkal bilgilerinden yola çıkarak MOBESE ve güvenlik kameralarını inceledi. Polis şüphelinin M.U (19) ve yanında bulunan ikinci şahsında S.V. (18) olduğunu belirleyip düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı,S.V. ise, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Aynı yöntemle ikinci dolandırıcılık,şüpheliler parayla yakalandı

Yine Tunceli'de 72 yaşındaki Y.Z.K. ile 76 yaşındaki G.K, 10 gün önce telefonla kendisini arayan ve kendisini polis merkezi amiri olarak tanıtan şahıs tarafından 15 bin TL dolandırdı. Parayı veren Y.Z.K. dolandırıldığını düşünerek durumu hemen polise bildirdi. Bunun üzerine hemen harekete geçen polis, MOBESE ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şahsın eşkalini belirledi. Şüphelilerin bindiği araca da ulaşan polis, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) sayesinde şahısların Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine doğru gittiğini tespit etti. Durumun Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilmesi üzerine şüphelilerin bulunduğu araç ilçe girişinde durduruldu. Araçta bulunan şüpheliler Y.A (35) T.E (42) ve Y.E.A (44) gözaltın alındı. Araç içinde yapılan aramada torpido gözünde üzerinde “Tunceli” yazan poşet içerisinde 15 bin TL para ele geçirildi.

Haklarında işlem yapılan şüpheliler Şanlıurfa’da adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden Y.A. tutuklandı, T.E. adli kontrol şartıyla, Y.E.A ise savcılıktan serbest kaldı.

10 bin EURO'yu dolandırıcılara götürürken polis engel oldu

Öte yandan, Tunceli polisi telefonla aranan A.A'yı da dolandırılmaktan son anda kurtardı. Alınan bilgiye göre, Telefonla dolandırıcılık yapan şüpheliler, A.A'ya adının terör örgütüne karıştığını ve 10 bin EURO getirmesi gerektiğini söyleyerek ticari taksi ile yola çıkardı. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine polis hareket geçti. Tunceli polisinin yaptığı çalışmada A.A'nın bindiği ticari taksi MOBESE'den tespit edildi ve Elazığ istikametine seyir halinde olduğu belirlendi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi tarafından çevre illere plaka bildirildi. Dolandırılmak üzere olan A.A'nın bulunduğu araç Elazığ-Diyarbakır yolunda Maden İlçesi'nde güvenlik güçleri tarafından durdurularak dolandırılmaktan kurtarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri hiç bir polis veya savcının para istemeyeceğini belirterek dolandırıcılara karşı vatandaşların dikkatli olmasını, karşılaştıkları benzer bir durumda en yakın polis merkezine gitmelerini istedi.