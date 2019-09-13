Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabah saatlerinde yağamaya başlayan yağmurla serinleyen vatandaşların kimi yağmurun tadını çıkarırken kimi ise korunacak yer aradı. Gün boyu aralıklarla devam eden yağışın akşam saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.