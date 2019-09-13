Sabah saatlerinde yağamaya başlayan yağmurla serinleyen vatandaşların kimi yağmurun tadını çıkarırken kimi ise korunacak yer aradı. Gün boyu aralıklarla devam eden yağışın akşam saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.
Denizli’de beklenen yağmur yağışı başladı
13.09.2019 - 15:31 | Son Güncelleme: 13.09.2019 - 15:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarda bulunduğu kentler arasında yer alan ve uzun sure kavurucu sıcakların etkisinde kalan Denizli’ye günler sonra yağmur yağdı.
Etiketler : Denizli,
650101 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/650101.aspx
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