Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, kaza Sarayköy ilçesi Tosunlar Mahallesi yakınlarından meydana geldi. Güney ilçesinde hasta nakli yaptığı öğrenilen H.G. idaresindeki 20 BS 639 plakalı ambulans aşırı yağıştan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü ile birlikte ambulans içerisinde bulunan personeller G.D., B.Ö., ile hasta Ahmet Argun ve yakını Fatma Argun yaralandı. Yaralıları olay yerine gelen Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler araç içerisinden çıkardı. Yaralılar olay yerine gelen başka ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.