Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddiaya göre, Maltepe İnciler Sokak'ta bir apartmanda oturanlar binadan sesler geldiğini fark etti. Binanın kolonunda çatlak olduğunu fark eden bina sakinleri hemen apartmanı boşaltırken, Maltepe Belediyesi ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Maltepe Belediyesi ekipleri tarafından bina mühürlendi. Vatandaşlar, binadan sesler geldiğini söyleyerek, “Kolonlarda çatlak vardı. Belediye ekipleri tedbir aldı. Bina boşaltılıyor” dediler. Öte yandan riskli bina havadan da görüntülendi.