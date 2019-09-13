Edinilen bilgilere göre, eski Balıkesir Belediye Başkanı Sami Gökdeniz’in kızı Ebru Gökdeniz, saat 19.40 sularında evindeki yatağında ölü bulundu. Savcının incelemelerinin ardından Gökdeniz'in cenazesinin kesin ölüm nedeni araştırılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırılacağı belirtildi.
Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu
13.09.2019 - 22:44 | Son Güncelleme: 13.09.2019 - 22:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eski Balıkesir Belediye Başkanı Sami Gökdeniz’in kızı Avukat Ebru Gökdeniz evinde ölü bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Eski Balıkesir Belediye Başkanı Sami Gökdeniz,Avukat Ebru Gökdeniz,
650173 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/650173.aspx
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