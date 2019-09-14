Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre; Gölbaşı Mahallesi Sıtma Deresi mevkisinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan ve Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince kontrol altına alınan yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden aktif hale geldi.

Gündüz saatlerinde helikopterle yangına müdahale eden ekipler sarp arazide karadan söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Rüzgarın söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediği ormanlık alandaki yangının kısmen kontrol altına alındığı öğrenildi.