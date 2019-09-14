Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Sivas’ta yaşayan H. A. ilde çocuk kardiyoloğu ve çocuk nöroloğu bulunmadığı şikâyetiyle TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvurdu. Dilekçeyi işleme alan komisyon, konuyu Sağlık Bakanlığına sordu. Bakanlık, dilekçeye şu cevabı verdi: “Bakanlığa bağlı sağlık tesislerinde 313 bin 470 çocuk nüfusuna bir çocuk nörolojisi uzmanı, 198 bin 985 çocuk nüfusuna ise bir çocuk kardiyolojisi uzmanı düşüyor. Sivas şehrinin çocuk nüfusu 134 bin 866’dır. Bakanlık dengeli dağılımı sağlamak için, insan kaynağı planlaması yapıyor. Bu bağlamda kişinin talebi uzman sayısının artması hâlinde kuraya başvuracak uzman sayısına göre değerlendirilebilecek.” Bakanlığın verdiği cevaba göre, Sivas’ta çocuk nöroloğu görevlendirilmesi için 178 bin, çocuk kardiyoloğu görevlendirilmesi için de 64 bin 119 çocuk açığı var.