Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Nizip ilçesi Gökçeli Mahallesi’nde önceki gün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 13 yaşındaki Mehmet Y., evden izinsiz olarak aldığı traktörle mahallede gezmeye başladı. Bu sırada traktörün direksiyon hakimiyetini kaybeden Mehmet Y., yol üzerindeki 7 yaşındaki Güven Ö. ve 10 yaşındaki Hamza Okan K.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan iki çocuk yaralandı. Yaralılar, yakınları tarafından Nizip Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Güven Öztürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan Hamza Okan K.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.