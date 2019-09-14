Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum ilinin kuzey kesimleri ile Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sıcaklıkların düştüğü bölgede rüzgâr güney ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum’da 6, Ardahan ve Kars’ta 3, Ağrı’da 5, Iğdır’da 10, Tunceli’de 11 ve Erzincan’da 14 derece.

Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise; Erzincan’da 29 Tunceli’de 27, Iğdır’da 26, Ardahan’da 21, Erzurum’da 23, Kars’ta 20, Ağrı’da 24 derece.

Bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ardahan Göle’de eksi 1,3 en yüksek sıcaklık ise Erzincan Kemaliye’de 32, 3 derece oldu.

