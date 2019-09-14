Olay, Şahinbey ilçesi Esentepe Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelmişti. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından küfür tartışması nedeniyle av tüfeğiyle ateş açılarak vurulan dayı ile yeğeni ağır yaralanmıştı. Özel hastanede tedavi altın alınan yaralılardan dayı Orhan Argun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Argun’un cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Otopsi işlemleri tamamlanan Argun’un cenazesi yakınlarına teslim edildi.
Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin Argun’un ölümüne, yeğeni Burak A.’nın da yaralanmasına sebep olan kişi ya da kişilerin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.
Küfür tartışmasında vurulan dayı öldü
14.09.2019 - 11:10 | Son Güncelleme: 14.09.2019 - 11:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep’te küfür tartışması nedeniyle av tüfeğiyle ateş açılarak vurulan kişi öldü.
Olay, Şahinbey ilçesi Esentepe Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelmişti. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından küfür tartışması nedeniyle av tüfeğiyle ateş açılarak vurulan dayı ile yeğeni ağır yaralanmıştı. Özel hastanede tedavi altın alınan yaralılardan dayı Orhan Argun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Argun’un cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Otopsi işlemleri tamamlanan Argun’un cenazesi yakınlarına teslim edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : küfür,tartışma,dayı,story_,
650262 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/650262.aspx
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