Edinilen bilgiye göre kaza, Suruç - Bozova yolunun Överler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Halil Oğurlu’nun kullandığı 27 BC 937 plakalı otomobil, Överler Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada ağır yaralı olarak 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Oğurlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü
14.09.2019 - 11:52 | Son Güncelleme: 14.09.2019 - 11:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
Edinilen bilgiye göre kaza, Suruç - Bozova yolunun Överler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Halil Oğurlu’nun kullandığı 27 BC 937 plakalı otomobil, Överler Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada ağır yaralı olarak 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Oğurlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler : Şanlıurfa,
650269 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/650269.aspx
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