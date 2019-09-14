Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, Suruç - Bozova yolunun Överler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Halil Oğurlu’nun kullandığı 27 BC 937 plakalı otomobil, Överler Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada ağır yaralı olarak 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Oğurlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.