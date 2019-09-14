Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri il merkezindeki kafe ve kıraathanelerde denetim yaptı. Yapılan denetimlerde Karapınar Mahallesi, İmamağa Mahallesinde 3 işletmede 4 adet elektronik oyun makinesi ele geçirildi.

Oyun makinelerine el konulurken işyeri sahibi olan şahıs hakkında 1072 sayılı Kanuna Muhalefetten (Rulet, Tilt , Langert gibi oyun makineleri) işlem yapıldı.