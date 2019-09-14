Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Serçeönü Mahallesi Karacabey Sokak üzerinde meydana gelen kazada otomobil, öğrenci servisine çarptı. Kazada maddi hasar oluşurken, otomobilin yavaşlaması da olası bir faciayı önledi.
Öte yandan, meydana gelen trafik kazası da çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Otomobil, öğrenci servisine böyle çarptı
14.09.2019 - 14:28 | Son Güncelleme: 14.09.2019 - 14:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'de otomobilin öğrenci servisine çarptığı kaza güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Serçeönü Mahallesi Karacabey Sokak üzerinde meydana gelen kazada otomobil, öğrenci servisine çarptı. Kazada maddi hasar oluşurken, otomobilin yavaşlaması da olası bir faciayı önledi.
Etiketler : Kayseri,
650294 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/650294.aspx
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