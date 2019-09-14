Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Melikgazine ilçesine bağlı Hisarcık mahallesinde bulunan Erciyes bulvarında meydana gelen kazada, 2 otomobil çarpıştı. Kazada, otomobillerde büyük çapta hasar oluşurken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de, kaza yerinde inceleme yaptı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.