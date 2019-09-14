Edinilen bilgiye göre, Melikgazine ilçesine bağlı Hisarcık mahallesinde bulunan Erciyes bulvarında meydana gelen kazada, 2 otomobil çarpıştı. Kazada, otomobillerde büyük çapta hasar oluşurken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de, kaza yerinde inceleme yaptı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'de kaza: 2 yaralı
14.09.2019 - 16:33 | Son Güncelleme: 14.09.2019 - 16:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'de 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazine ilçesine bağlı Hisarcık mahallesinde bulunan Erciyes bulvarında meydana gelen kazada, 2 otomobil çarpıştı. Kazada, otomobillerde büyük çapta hasar oluşurken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de, kaza yerinde inceleme yaptı.
Etiketler : Kayseri,
650311 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/650311.aspx
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