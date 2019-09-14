Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öğle saatlerinde Osmangazi’ye bağlı Veysel Karani Mahallesi Vefa Sokak’ta bir yedi emin deposunda yangın çıktı. Otoparkın yanındaki çöplerin tutuşmasıyla başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

ÇOK SAYIDA ARAÇ KÜL OLDU

Alevler depoyu sararken, park halindeki ondan fazla minibüs ve otomobil küle döndü. Otomobiller âdetâ bomba gibi patladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler bitişikteki geri dönüşüm tesisine de sıçradı. Çok miktarda atığın olduğu geri dönüşüm tesisi de yandı.