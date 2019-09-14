Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde gerçekleştirilen ve 2 gün sürecek "Sivrihisar Hava Gösterileri 2019" gökyüzünü renklendirdi.

Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Sivrihisar Uluslararası Hava Gösterileri 2019"da milli akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk ile kızı, ülkenin ilk sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Paramotor ve paraşüt, model uçak ve helikopter, planörle gyrocopter gösterilerinin yanı sıra, Jandarma Havacılık Başkanlığı pilotlarının Skorsky S-70 Helikopter gösterisi seyircilerden tam not aldı.

Günün sonunda dünyanın 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi timi olan "Türk Yıldızları"nın gökyüzünü renklendirdiği etkinliği Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş izledi.

"Sivrihisar Hava Gösterileri 2019", yarın gerçekleştirilecek kapanış seremonisiyle sona erecek.