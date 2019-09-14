Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır HDP il başkanlığı önünde oturma eylemine geçen aileler HDP Diyarbakır il başkanlığı hakkında suç duyurusunda bulundu. Aileler çocuklarının kaçırılması konusunda HDP’yi sorumlu tutarak şikayetçi oldu. Aileler aynı zamanda parti binası önünde hakaret ve tehditlere maruz kaldıklarını ve oturma eylemini sonlandırmaları konusunda rahatsız edildiklerini de dile getirerek sorumluların bulunarak cezalandırılmasını istedi.