Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın Monaco’dan transfer ettiği forvet oyuncusu Radamel Falcao için yaklaşık 1,5 ay öncesinden gelmesi halinde koyun keseceği sözünü veren spor tesisi işletmecisi İbrahim Yorgun, dün oynanan ve Galatasaray’ın Falcao’nun 38'inci dakikada attığı golle Kasımpaşa’yı 1-0 mağlup ettiği maçın devre arasında kurban keserek adağını yerine getirdi.

Adaklık kurban tekbirlerle kesilirken, davul zurna eşliğinde havai fişek ve meşale gösterisi de yapılan adaklık kesimine taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Yorgun, "Yaklaşık 1.5 ay önce Radamel Falcao ülkemize transfer olursa adak kesme sözü vermiştim. Bu sebeple Galatasaray-Kasımpaşa maçının, devre arasında adağımızı yerine getirdik. Kesilen adağı 18 Eylül Çarşamba günü oynanacak olan Club Brugge-Galatasaray maçından önce kavurma yapıp, gelen dost ve müşterilerimize ekmek arası ayranla ikram edeceğim" dedi.