Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Oruçlu köyündeki göletten çiftçiler tarafından tarım alanlarının sulanması amacıyla alınan sular nedeniyle çok sayıda balığın telef olduğu gözlemlendi. Gölette suyun azalmasıyla balıklar balçık içerisinde kaldı. Bunun üzerine köylüler balıkları sulak alana taşımaya çalışıyor. Binlerce balık ölüm kalım savaşı veriyor.