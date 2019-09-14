Kaza, Sivas-Kayseri karayolu Dedeli köyünde meydana geldi. Nevşehir’den Giresun istikametine gitmekte olan M.D. yönetimindeki 28 M 5117 plakalı minibüs, Dedeli köyü geçişinde yoldan çıkarak takla attı. Araçta bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Sivas’taki hastanelere sevk edildi. Minibüstekilerin öğrenci kaydı için gittikleri Nevşehir’den Giresun’a dönüş yolunda oldukları öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Sivas'ta trafik kazası: 8 yaralı
14.09.2019 - 19:35 | Son Güncelleme: 14.09.2019 - 19:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında 8 kişi karalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sivas,kaza,
650342 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/650342.aspx
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