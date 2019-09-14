Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Ağlıboğaz Mahallesi Kısmet Sokak'taki ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. adlı küçük çocuk evde oynarken sebebi bilinmeyen bir şekilde alnına evde bulunan bir tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. Küçük çocuğun annesi ve yakınları yaralanan E.Y.’yi hemen Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğine kaldırdı. Küçük çocuk burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Adana’ya sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.