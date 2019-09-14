Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Jandarma ve Devrek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydın Çine Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan, Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumuna nakledildiği sırada firar eden Yunus Harmankaya’nın ilçeye bağlı Özpınar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda saklandığını tespit etti. Hakkında ’Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’, ’Konut dokunulmazlığını ihlal mala zarar verme’ ile ’Başkasına ait banka ve kredi kartını kullanmak suretiyle yarar sağlama’ suçlarından hapis cezaları bulunan Yunus Harmankaya, düzenlenen operasyonla menfez içinde yakalandı.

RUHSATSIZ AV TÜFEĞİ

Firari Harmankaya’nın menfez içerisine yatak, yorgan, su, mutfak malzemeleri gibi eşyalar koyarak bir ev gibi kullandığı tespit edildi. Ayrıca ruhsatsız av tüfeği ve fişeklere de el konuldu. Yunus Harmankaya’nın ifadesinde, 2 aydır menfezde yaşadığını söylediği öğrenildi.

Harmankaya, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.