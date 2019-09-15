Nusrat Kutlu yönetimindeki 07 NJP 22 plakalı otomobil, Akseki-Manavgat kara yolu Gençler mevkisinde yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kazada sürücü Kutlu ile otomobilde bulunan Mustafa Şahin (52) yaralandı. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye götürülen yaralılardan Şahin, ambulansta yaşamını yitirdi.
Otomobil yol kenarında ağaçlara çarptı: 1 ölü
15.09.2019 - 01:19 | Son Güncelleme: 15.09.2019 - 01:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Etiketler : antalya,antalya kaza,trafik kazası,
650379 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/650379.aspx
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