Şehit Emen’in cenazesi, düzenlenen törenin ardından Ömerli ilçesinde toprağa verildi. Emen’in korucu babası Mehmet Emin Emen’in de 38 yaşında, 13 Eylül 1993’te Kayaüstü mevkiinde, PKK’lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düştüğü öğrenildi. Ömerli’de, 4 Eylül’de, PKK’lı teröristlerce menfeze tuzaklanan patlayıcı güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak ettirilmiş, saldırıda Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar şehit düşmüş, 2 güvenlik görevlisi yaralanmıştı.