Şehit Emen’in cenazesi, düzenlenen törenin ardından Ömerli ilçesinde toprağa verildi. Emen’in korucu babası Mehmet Emin Emen’in de 38 yaşında, 13 Eylül 1993’te Kayaüstü mevkiinde, PKK’lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düştüğü öğrenildi. Ömerli’de, 4 Eylül’de, PKK’lı teröristlerce menfeze tuzaklanan patlayıcı güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak ettirilmiş, saldırıda Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar şehit düşmüş, 2 güvenlik görevlisi yaralanmıştı.
Babasıyla aynı kaderi paylaştı
15.09.2019 - 02:50 | Son Güncelleme: 15.09.2019 - 02:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin’in Ömerli ilçesi Tavuklu Mahallesi mevkiinde, PKK’lı teröristlerce menfeze tuzaklanan patlayıcının güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak ettirildiği saldırıda yaralanan güvenlik korucusu Abdullatif Emen (37) tedavi gördüğü Mardin Devlet Hastanesinde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler : mardin,mardin şehit,
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