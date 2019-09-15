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D-100 Karayolunda kaza! Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu
15.09.2019 - 09:29 | Son Güncelleme: 15.09.2019 - 09:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Büyükçekmece D-100 Karayolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce bir özel halk otobüsüne ardından bariyerlere çarparak durabildi. Kazada otomobildeki 3 kişi yaralanırken, D-100 Karayolu Edirne istikameti trafiğe kapandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : d100,kaza,
650428 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/650428.aspx
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