Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Gemilerçekeği Mahallesi'nde yaşayan Fatma Çekiç (59) ile torunu A.A. (18) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. A.A, tartıştığı babaannesini bıçakla saldırarak öldürdü. Olay yerinden kaçan A.A, daha sonra Çınarlar Polis Merkezine giderek cinayeti itiraf etti. Gözaltına alınan A.A’nın sorgusu devam ederken, babaanne Çekiç'in cesedi Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.