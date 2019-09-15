Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, bugün akşam saatlerinde Rahmanlar Çayı köprüsü yakınlarında meydana geldi. Ödemiş'ten Şirinköy yönüne seyir halinde olan Ali Özdemir'in kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Demir yığını haline dönüşen otomobilin sürücüsü Özdemir olay yerinde hayatını kaybetti. Özdemir'in cansız bedeni savcının incelmesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

6 YIL ÖNCE DE AYNI YOLDA KAZA YAPAN BABASI ÖLDÜ

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Özdemir'in babasıyla aynı kaderi paylaştığı ortaya çıktı. Özdemir'in babası İbrahim Özdemir'in de 2013 yılında aynı yolda önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapması üzerine takla atan otomobilde yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede hayatın kaybettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.