Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kentte yaklaşık 2 saat süren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda, yollarda su birikintileri oluştu. Araçların ilerlemekte zorlandığı görülürken bazı noktalarda trafikte aksamalar meydana geldi. Şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.