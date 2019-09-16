Kentte yaklaşık 2 saat süren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda, yollarda su birikintileri oluştu. Araçların ilerlemekte zorlandığı görülürken bazı noktalarda trafikte aksamalar meydana geldi. Şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.
Hatay'da sağanak etkisini artırdı
16.09.2019 - 01:16 | Son Güncelleme: 16.09.2019 - 01:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
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650565 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/650565.aspx
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