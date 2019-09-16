Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay Abidin Özmen Sokak’ta meydana geldi. Yağmur oluğuna bozyörük cinsi yılan girdiğini gören mahalle sâkinleri hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiyeciler, apartman sâkinlerinden balkon giderlerine bolca su dökmelerini istedi. İtfaiye erleri 15 dakikalık zorlu bir çalışma sonrasında yılanı bulunduğu oluktan çıkartarak mahallelinin rahat bir nefes almasını sağladı. İtfaiye erleri yılanın zarar görmemesi için tabiata salınacağını söyledi.