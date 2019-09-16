Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre kaza, Çorlu’da Omurtak Caddesi’nin Cumhuriyet Meydanı kısmında meydana geldi. Berk K. idaresindeki 59 UG 404 plakalı otomobil, yaya geçidine yaklaştığı sırada karşıdan karşıya geçmek isteyenlere yol vermek için yavaşladı. Yavaşlayan otomobile aynı yöne gitmekte olan Selahattin A. yönetimindeki plakasız motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşerek savrulan genç sürücüye önce kazayı gören vatandaşlar ardından da olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yardım etti.

Motosikletten yola savrularak yaralanan genç sürücü kazanın ardından cep telefonunu bir an olsun elinden bırakmadı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü tedavisinin yapılması için Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri de kaza yerine gelerek inceleme yaptı. Bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanan ulaşım kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndürüldü.