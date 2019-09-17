Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turist olarak gittiği Saraybosna’da beyin kanaması geçiren 51 yaşındaki Halise Zerrin Öztekin ile Mostar’da çalışan ve mide kanaması geçiren 36 yaşındaki Yunus Dilber’in yakınları, hastalarının Türkiye’ye transferi için acil ambulans talebinde bulundu. Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından talebin değerlendirilmesinin ardından, dünyanın tek dört sedyeli yoğun bakım donanımlı uçak ambulansı Bosna Hersek’e gönderildi. İki hasta, Ankara ve İstanbul’daki hastanelere nakledildi. Ambulans uçak sorumlu hekimi Dr. Alim Gasanov, “Öztekin’in tedavi gördüğü hastanedeki yoğun bakım şartlarının tamamını uçak ambulansta devam ettirdik. Uçağımızda en modern teknoloji mevcut. Dilber’i ise ileri tetkik ve gerekli tedavinin yapılması amacıyla Türkiye’ye getirdik” diye konuştu. Dilber “Devletime, böyle imkanları yurt dışında yaşayan vatandaşlarına sundukları için teşekkür ediyorum” dedi.