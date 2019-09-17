Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kavgada Faik Korkmaz, Hüseyin Yıldız ve Âdem Yıldız (27) öldü, Cengiz Demir, Ayvaz Yakup Demir, Mehmet Korkmaz, Leylâ Korkmaz ve Metin Korkmaz ise yaralandı. Yaralılardan Metin Korkmaz olaydan üç gün sonra, ağabeyi Mehmet Korkmaz ise altı gün sonra tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti. Faik, Mehmet ve Metin Korkmaz kardeşler ile enişteleri Hüseyin Yıldız’dan geriye ise beraber çekilen fotoğrafları kaldı. Mehmet Korkmaz, mart ayında sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta “Siz kardeş lafını altı harfe sığdırmışsınız, biz ise yere göğe sığdıramıyoruz. Kardeşlik öyle bir denizdir ki, dibi bulunmaz” ifadesini kullanmıştı. GAZİANTEP İHA